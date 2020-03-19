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Koronavirüs toplantısında çarpıcı detay! Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda 57. Alay Sancağı yer aldı.

19 Mart 2020 Perşembe 08:16 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 08:16
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Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda Başkan Erdoğan’ın sağında ve solunda 57. Alay Sancağı yer alması dikkat çekti.

57. ALAY SANCAĞININ ANLAMI

Çanakkale Savaşı sırasında mevcudunun 3'te 2'si şehit olan ancak cepheyi terk etmeyen 57. Alay büyük bir kahramanlık örneği sergilemişti. Daha sonra birçok cepheye giden 57. Alay sergilediği kahramanlıklardan dolayı dünyada en çok madalyaya sahip ve en kahraman alay olarak nitelendirilmektedir.

Öte yandan 57. Alay'a saygıdan dolayı TSK'da hala 57. Alay bulunmamaktadır. Başkan Erdoğan'ın 2017'de Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin servis edilen fotoğrafta da 57. Alay Sancağı dikkat çekmişti.

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