Kabine toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Örgün eğitimdeki öğrencilerimize bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklıyoruz. 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde vaat ettiklerini birer birer yerine getiren Erdoğan'ın gençlere yönelik müjdeleri sözde gazeteci İsmail Saymaz'ı rahatsız etti. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı miktar ile alınabilecek çok sayıda telefon varken algı operasyonuna girişerek bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını kapsayacak tüm modelleri görmezden gelen Saymaz, demode bir telefon modelini paylaştı. Saymaz sosyal medya hesabından, "Hükümet 9.500 TL'lik cep telefonlarına ve bilgisayarlara 5.500 TL katkı sağlayacakmış. 9.500 TL'ye alsan alsan bunu alırsın." ifadelerini kullandı.

9500 TL'YE HANGİ CEP TELEFONLARI ALINABİLİR?



Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjde sonrası gençlerin tercih edeceği 9500 TL'ye kadar olan cep telefonları da belli oldu.

İşte 9500 TL'ye kadar alınabilecek cep telefonları şöyle:

-Samsung Galaxy A04S 128 GB

-Xiaomi Redmi 10 128 GB

-Samsung Galaxy A14 128 GB

-Samsun Galaxy A24 128 GB

-Huawei Nova Y90 128 GB

-Xiaomi Redmi 12 4/128 GB

-Tecno Spark Go 64 GB

-Xiaomi Redmi 12C 128 GB

-Xiaomi Redmi Note 12 6/128 GB

-Realme C53 4/128 GB

-Realme C55 (RMX3686) 6/128 GB

-Tecno Camon 19 Neo 6/128 GB

-Vivo Y16 4/128 GB

-Tecno Spark 8C 4/128 GB

-Vivo Y35 8/256 GB

-Tecno Spark 10 Pro 8/256 GB

-Tecno Spark 10C 8/128 GB

-Infinix HOT20 8/128 GB

-Vivo Y22s 6/128 GB

-Tecno Pova 4 8/128 GB

-Infinix HOT20i 4/64 GB

-General Mobile GM 22 Pro Tek Sim 128 GB

-General Mobile GM 23 Dual 4/128 GB

-General Mobile GM 22 Tek Sim 32 GB

-Infinix HOT30İ 4/128 GB

-Tecno Spark 10 4/128 GB

-Tecno Spark 8C 4/128 GB KG5q

-TCL 30 SE 4/128 GB

-Tecno Spark 10 PRO 8/256 GB

-General Mobile GM 22S Tek Sim 4/64 GB

-Realme 9i 4/128 GB

-TCL 30 Plus 4/128 GB

-Infinix NOTE12 8/128 GB

-Tecno Camon 19 Pro 8/128 GB

-Infinix HOT30 8/256 GB

Öğrenciye cep telefonu ve bilgisayar desteğinde ayrıntılar belli oldu