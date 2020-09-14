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Başkan Erdoğan'ın uyarısı büyük yankı buldu: Türkiye ile kavga aramayın

Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ‘Şahsımla daha çok sıkıntın olacak' sözleri Fransa ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:52 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:00
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Fransız ve Yunan basını, Başkan Erdoğan’ın Türkiye’yi tehdit eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelttiği sert uyarılarını manşete taşıdı.

Le Monde: Erdoğan, Macron’u tehdit etti: Türkiye ile kavga aramayın.

Le Figaro: Akdeniz’de gerginlik, Erdoğan, Macron’u “senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” diye uyardı.

Capital: Erdoğan, Macron’u tehdit etti: Türkiye’ye karışmayın yoksa benimle kişisel bir sorununuz olacak.

To Vima: Erdoğan Macron’a yönelik tehditlerde bulundu, Yunanistan’ın yanlış yolu izlediğini söyledi.

Protothema: Erdoğan Yunanistan’a meydan okudu... Adalarda dolaşmayın.

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