Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği Zülfiye nine sevincini anlattı: Çok mutlu oldum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.

Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.



"MUTLULUĞUMU ANLATAMAM"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.

Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI'MI ÇOK SEVİNÇLE VE MUTLULUKLA UĞURLADIM"

Devletin kendilerine sağladığı imkanları Erdoğan'a aktardığını söyleyen Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mı çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti." diye konuştu.

Ceylan'ın, evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk bayrağı astığı görüldü.