Beyaz Saray'da kritik zirve öncesi ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti.

"Suriye’deki ABD askerleri sadece petrolü korumak için oradalar. Erdoğan çok iyi bir arkadaşım oldu"

"Ticari hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

"Azil soruşturması tam bir cadı avı. Bunu izlemiyorum, bana rapor ve haberleri vereceklerdir. Avukatlarıyla resmen bir TV programı yapıyorlar. Hiç şaşırmadım."