Başkan Göksu, sosyal medyada yayılan iddiaya karşı hukuki süreç başlattı

Sosyal medyada yayılan videoda, İETT otobüsünde kayda alınan konuşmada Cihan Demirel olduğu iddia edilen kişi, Göksu sayesinde işe girdiğini söylemişti. Ancak yapılan incelemede, Demirel'in Tevfik Göksu ile hiç tanışmadığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nda hiç çalışmadığı ortaya çıktı.

Demirel ise Göksu'nun paylaşımının ardından, bu ifadeleri İETT otobüslerindeki kamera kayıtlarının usulsüz yapıldığını göstermek amacıyla bilerek kullandığını açıkladı ve özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalıştığını SGK dökümüyle doğruladı.

"ŞAHSIMLA İLGİLİ SÖYLEMLERİ GERÇEK DIŞIDIR"

AK Parti Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adının kullanılarak Ulaştırma Bakanlığı'na işe girdiğini iddia eden Cihan Demirel hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."