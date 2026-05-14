Başkan Gülpınar 2 yıllık hizmet karnesini açıkladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Asırların mirasına yarınların imzası" sloganıyla düzenlediği basın toplantısında, 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen hizmetleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Kentte özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, genel sekreter yardımcıları ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Program, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıllık hizmetlerini anlatan tanıtım filmiyle başladı.

BAŞKAN GÜLPINAR: "BU ŞEHİR GÜNÜBİRLİK KARARLARLA DEĞİL; PLANLA, AKILLA VE ORTAK VİZYONLA YÖNETİLECEK"

Başkan Gülpınar, daha sonra yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak, "Bu şehir günübirlik kararlarla değil; planla, akılla ve ortak vizyonla yönetilecek. Şanlıurfa sıradan bir şehir değil; medeniyetin kök saldığı kadim bir şehirdir" dedi.

MALİ DİSİPLİN VE BORÇ YÖNETİMİ

Belediyenin mali yapısına ilişkin detayları paylaşan Başkan Gülpınar, 2025 yılında gelir bütçesinin gider bütçesinden yüzde 18 daha fazla gerçekleştiğini açıkladı.

2025 yılı gider bütçesinin 16 milyar TL olarak belirlendiğini ve 14 milyar 816 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Gülpınar, gelir bütçesinin ise 15 milyar 300 milyon TL planlanmasına rağmen 17 milyar 104 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

"2,4 MİLYAR TL BORÇ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gelir-gider dengesi sayesinde 2025 yılı sonuna kadar 2,4 milyar TL'lik borç ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Gülpınar, ŞUSKİ ve iştirak şirketleri hariç belediyenin toplam 6 milyar 963 milyon TL'lik borcunun yaklaşık üçte birinin ödendiğini belirtti.

Başkan Gülpınar, "2027 Haziran ayında özel ve kamu bankalarına borcu olmayan bir Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Uzun vadeli ve düşük faizli JICA ile Fransız Kalkınma Ajansı kredilerinin ise kapatılmayacağını söyledi.

Şirketlerin geçmiş dönem SGK ve vergi borçlarının da ödendiğini belirten Gülpınar, belediye şirketlerinin artık yük değil, üretim gücü haline geldiğini ifade etti.

GELİRLER 4 KAT ARTTI

Öz kaynak gelirlerinin 2024 yılında 809 milyon TL iken 2025 yılında 2 milyar 540 milyon TL'ye yükseldiğini açıklayan Başkan Gülpınar, bir yılda yüzde 314'lük artış sağlandığını söyledi.

İlan reklam mükellef sayısının 20 binden 25 bine çıkarıldığını belirten Gülpınar, yapılan tasarruflarla hizmet maliyetlerinin üçte bir oranında düşürüldüğünü kaydetti.

Kiralık binalardan çıkılarak belediyeye ait taşınmazlara geçildiğini belirten Başkan Gülpınar, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile ŞANBEL Enerji A.Ş.'nin belediyeye ait mülklere taşındığını ve belediye mülklerinden elde edilen kira gelirlerinin dört kat arttığını açıkladı.

853 MİLYON TL'LİK KAMULAŞTIRMA

Göreve geldikleri günden bu yana toplam 853 milyon TL'lik kamulaştırma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gülpınar, SSK Caddesi yol genişletme çalışmaları, Hızmalı Kentsel Dönüşüm Projesi, Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Asri Mezarlık yolu, Şairnabi ve Bamyasuyu mahalleleri ile Konuklu ve Mehmetçik mahallelerinde önemli kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

YOLLARDA BÜYÜK ATAK

Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde eşit hizmet anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Gülpınar, kırsalda toplam 1.775 kilometre yol yapıldığını açıkladı.

Bu çalışmalar kapsamında; 178 kilometre sıcak asfalt, 44 kilometre beton yol,

1.130 kilometre sathi kaplama asfalt ve 423 kilometre stabilize yol yapıldı.

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde ise toplam 1 milyon 650 bin metrekare asfalt serimi ile 1 milyon 150 bin metrekare beton parke döşemesi gerçekleştirildi.

ULAŞIMDA DEV PROJELER

Evren Sanayi ile Akabe TOKİ bölgesinde kronikleşen trafik sorununu çözmek amacıyla köprülü kavşak projelerinin yapımının sürdüğünü belirten Gülpınar, Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılacak katlı kavşak için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Divanyolu Yayalaştırma Projesi'nin çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Gülpınar, nostaljik tramvayların hizmete alındığını ve yaşlı, engelli ile hamile vatandaşlar için 6 adet shuttle aracının hizmet verdiğini kaydetti.

Karaköprü Buluntu Hoca Bulvarı'nda 7 kilometrelik bisiklet, yürüyüş ve koşu yolu projesinin de yapımına başlandığı belirtildi.

OTOPARK SORUNUNA NEŞTER

Tarihi çarşı bölgesi ile Balıklıgöl Platosu çevresindeki otopark sorununu çözmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Gülpınar, kamulaştırma süreçleriyle birlikte kaçak yapılardan temizlenen alanların otopark olarak düzenlendiğini ifade etti.

ÇEVRECİ VE DİRENÇLİ ŞEHİR HEDEFİ

Avrupa Birliği destekli CLIMAAX ve Pathways2Resilience projeleri kapsamında toplam 356 bin Euro'luk hibenin Şanlıurfa'ya kazandırıldığını açıklayan Başkan Gülpınar, çevre yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

23 milyon Euro bütçeli Viranşehir-Ceylanpınar Katı Atık Entegre Tesisi'nin inşaatının sürdüğünü belirten Gülpınar, tesisin 2027 sonunda hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Birecik, Halfeti ve Suruç ilçeleri için ortak katı atık entegre sahasının belirlendiğini, Siverek vahşi depolama alanının ise rehabilite edilerek ağaçlandırılacağını söyledi.

Merkez Entegre Katı Atık Sahası içerisinde kurulacak mekanik ayrıştırma ve atıktan türetilmiş yakıt tesisleriyle sıfır atık hedefine katkı sunulacağı ifade edildi.

BARUTÇU HANI VE KÜLTÜREL PROJELER

Depremde hasar gören Barutçu Hanı'nın restore edildiğini açıklayan Başkan Gülpınar, yapının gastronomi ve kültür destinasyonu haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'na 2026 yılında ev sahipliği yapma hakkını kazandığını duyuran Gülpınar, "Kardeşlik" temalı uluslararası UNESCO Müzik Festivali için hazırlıkların başladığını kaydetti.

IGCAT kapsamında başlatılan "2029 Dünya Gastronomi Bölgesi" adaylığının Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Gülpınar, kadim Urfa mutfağını uluslararası arenaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEKNOFEST TEŞEKKÜRÜ

Kendi girişimleri sonucunda bu yıl TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenleneceğine dikkat çeken Başkan Gülpınar, "Hazırlık çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah eylül ayı sonu ile ekim ayı başında TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştireceğiz. Bu önemli organizasyonun Şanlıurfa'da yapılmasına verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞUAK VE AFET HAZIRLIKLARI

Afetlere hızlı müdahale amacıyla kurulan ŞUAK'ın onlarca olaya müdahale ettiğini belirten Gülpınar, müstakil hizmet binasının yapımının sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca 3,8 milyon TL değerindeki atıl donanımlar kullanılarak bağımsız Felaket Kurtarma Merkezi kurulduğu belirtildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE BEREKET KART

120 bin ailenin değerlendirildiğini belirten Başkan Gülpınar, 9 bin 548 aileye Bereket Kart verildiğini ve kartlara toplam 98 milyon 935 bin TL yükleme yapıldığını açıkladı.

25 bin aileye de çeşitli sosyal yardımlar ulaştırıldığı ifade edildi.

YENİ YEŞİL ALANLAR VE SOSYAL YAŞAM

Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nde 27 bin 380 metrekarelik alanın gecekondulardan temizlenerek yeşil alana dönüştürüleceğini belirten Başkan Gülpınar, Maşuk'ta 50 dönümlük park ve Süleymaniye Dere Kenarı'nda 40 dönümlük rekreasyon alanı için ihale süreçlerinin başlatıldığını söyledi.

Atıl durumdaki kır düğün alanının "Şanlıurfa Mangal Park" projesiyle sosyal yaşam alanına dönüştürüldüğü; alanda barbekü üniteleri, kamelyalar, çocuk oyun alanları ve dinlenme bölümlerinin yer aldığı ifade edildi.

ŞUSKİ VE ALTYAPIDA DEV YATIRIM

ŞUSKİ'nin altyapı yatırımları kapsamında; 510 bin 167 metre içme suyu hattı, 180 bin 222 metre kanalizasyon hattı, 23 bin 951 metre yağmur suyu hattı yapıldığı açıklandı.

17 milyon Euro'luk Birecik ve 427 milyon TL'lik Suruç Atık Su Arıtma Tesislerinin yüzde 40 seviyesinde tamamlandığı belirtildi.

OSB'ye su götürme projesinin tamamlandığı, Akçakale ve Harran için 45 kilometrelik içme suyu isale hattı proje çalışmalarının da bitirildiği açıklandı.

ŞUSKİ filosuna 94 milyon TL yatırımla 48 binek araç, 7 kazıcı yükleyici, 2 ekskavatör ve 1 kuyu tarama aracı kazandırıldığı belirtildi.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI HEDEFİ

30 MW'lık GES projesi için finans çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Başkan Gülpınar, 120 MW'lık büyük güneş enerji santrali için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana DEPSAŞ'a 2,5 milyar TL ödeme yapıldığını ve devralınan 655 milyon TL'lik enerji borcunun kapatıldığını açıkladı.

BELTAŞ ÜRETİMİ ARTIRDI

BELTAŞ A.Ş.'nin üretim kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Başkan Gülpınar, iki yıllık süreçte; 1,1 milyon metrekare kilitli parke taşı, 15 bin metre büz boru, 22 bin metreküp beton agrega, 325 bin ton üretim gerçekleştirildiğini söyledi.

HAFİF RAYLI SİSTEM GELİYOR

Başkan Gülpınar, yapımı planlanan projeler arasında en dikkat çeken yatırımın Hafif Raylı Sistem Projesi olduğunu açıkladı.

Haliliye-Eyyübiye hattında planlanan 6,2 kilometrelik ve 6 istasyonlu ilk etap için proje sürecinin tamamlandığını belirten Gülpınar, günlük 64 bin yolcu kapasitesine sahip sistem için danışmanlık ihalesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

UYDU KENT VE KARAKOYUN DÖNÜŞÜMÜ

993 hektarlık alanda 100 bin nüfusa hizmet edecek Uydu Kent Projesi'nin Şanlıurfa'nın geleceğini şekillendireceğini ifade eden Başkan Gülpınar, projeyle afetlere dirençli, modern ve planlı bir şehir modeli hedeflediklerini söyledi.

BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Gülpınar, Uydu Kent Projesi ile ilgili bazı engellerle karşılaştıklarını belirterek, "Yeni bir Urfa hedefiyle hazırladığımız proje maalesef bazı engellere takıldı. İlk olarak Çizgili Sırtlar bölgesindeki geçiş yolu meselesi gündeme geldi. Ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden, projenin söz konusu alanda hayata geçirilemeyeceğine dair bir yazı ulaştı. Bölgenin Doğal Sit Alanı ilan edilmesi üzerine projeyi doğal olarak beklemeye aldık. Ancak geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, planlanan alanımızda herhangi bir değişiklik olmadığı netlik kazandı. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a özellikle teşekkür ediyorum. Şu anda çözmeye çalıştığımız başka bir kurum yazısı daha var. Onu da aştığımız takdirde Uydu Kent Projesi'ni hızla hayata geçirerek, Türkiye'de örnek gösterilecek nadir şehircilik projelerinden birini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız" dedi.

Karakoyun Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ise BELTAŞ öncülüğünde 176 konut ve 36 dükkândan oluşan toplam 210 bağımsız bölüm inşa edilmesinin planlandığını açıkladı.

YENİ OTOGAR, KARAVAN PARK VE TURİZM YATIRIMLARI

Yeni otogarın şehir dışında modern bir lokasyonda inşa edilmesi için proje çalışmalarının başlatıldığını açıklayan Başkan Gülpınar, şehir içi trafik yükünün azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Karavan Park Projesi kapsamında güvenli konaklama alanları, elektrik-su bağlantıları, duş, çamaşırhane ve ortak kullanım alanlarının yer alacağını belirten Gülpınar, uygun alan belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Halfeti Seyir Terası için kamulaştırma çalışmalarının başladığını açıklayan Başkan Gülpınar, Balıklıgöl Platosu içerisindeki Ayn Zeliha Gölü çevresinde sosyal tesis kurulması için ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.

TARİHİ YAPILAR RESTORE EDİLECEK

2023 depreminde ağır hasar alan tarihi Atlılar Evi'nin restorasyonu için ihale hazırlıklarının sürdüğünü açıklayan Başkan Gülpınar, tarihi çarşı bölgesindeki Kasap Pazarı'nın taşınmasına yönelik çalışmaların da olumlu ilerlediğini söyledi.

"ŞANLIURFA'NIN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Programın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, mali disiplin, altyapı yatırımları, ulaşım projeleri ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Şanlıurfa'nın geleceğini inşa ettiklerini belirterek, "Günü kurtaran değil, yarınları planlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.