8 Şubat 2026 Pazar
  • AK Parti'den İP'ye ''gerekeni yap'' çağrısı! Çelik: Bu nefret odağının hesabını soracağız
Güncel

AK Parti'den İP'ye ''gerekeni yap'' çağrısı! Çelik: Bu nefret odağının hesabını soracağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Akgün'e en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz.' dedi.

8 Şubat 2026 Pazar 13:19
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada kullanılan nefret diline sert tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında hem Başkan Akgün'e destek mesajı verdi hem de sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e en içten selamlarımızı gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Akgün'e yönelik "zehirli dili" kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlara teşekkür eden Çelik, özellikle kadınların nefret diline karşı gösterdiği ortak hassasiyetin son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Nefret söylemiyle saldırıda bulunan odaklara karşı hukuk zemininde de gereken adımların atılacağını vurgulayan Çelik, bu sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasının sonunda İYİ Parti'ye de çağrıda bulunarak, "Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İyi Parti'nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.

