Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. doğum günü

Başkan Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde, sanatçılar Atatürk Havalimanı'nda doğum günü sürprizi yaptı. Kremlin'den bugün basına servis edilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığı ve 65. doğum günü nedeniyle 'sıcak bir biçimde' kutladığı kaydedildi.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YAŞAMI VE SİYASİ KARİYERİ

Türk siyasetine damga vuran Türkiye'nin son yıllardaki büyük ilerleyişinin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü...

26 Şubat 1954 - Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında doğdu. 1960 - 1960 yılında Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'na başladı. Henüz ilkokul yıllarında iken okul harçlığını temin etmek için su ve simit sattı. 1965 - Kitapların dışında da bir hayat vardı ve o hayatı erken yaşta öğrendi. 1965 yılında ilkokuldan mezun oldu. 1966 - 1966 yılında şehrin tek imam-hatip lisesi olan, İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni yatılı olarak kazandı. 1969 - Erok Spor Kulübü'nde başladığı futbol hayatına amatör ligde Camialtı Spor Kulübünde devam etti. 1970 - Lise döneminde şiir okuma yarışmalarından, liseler arası münazaralara, kompozisyon yarışmaları ve atletizmden, futbol turnuvalarına kadar pek çok sportif, sosyal ve kültürel etkinliğe katıldı. 1971 - Milli Türk Talebe Birliği'nde çeşitli aktif görevler aldı. Bitmeyen enerjisi ile göz doldurdu, örnek oldu. 1973 - 1973 yılında İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. İmam Hatip mezunu olması nedeniyle pekçok üniversitenin kapısı kendisine kapalıydı. Bu engeli aşmak için fark derslerini vererek, Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. 1973 - 1973 yılında İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. İmam Hatip mezunu olması nedeniyle pekçok üniversitenin kapısı kendisine kapalıydı. Bu engeli aşmak için fark derslerini vererek, Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

1976 - 1976 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.

04 Temmuz 1978 - Eğitim, siyaset, ticaret ve sosyal hayattaki erken yaşta gelen başarılarını evlilikle taçlandırdı. 1979 - Evliliğin birinci yılında, 1979'da ilk oğlu Ahmet Burak Erdoğan dünyaya geldi. 1980 - Kişisel kariyerinin yükselişe geçtiği ama memleketin dibe doğru gittiği bir dönemdi. Ve korkulan oldu. 12 Eylül 1980 darbesiyle her şey alt üst oldu. 1980 - Erdoğan, darbe sonrası siyasetteki görevlerini bırakmak zorunda kaldı. Siyasete ara verirken, 16 senelik futbol hayatına da nokta koydu. 1983 - Askerlik sonrası özel sektördeki çalışmalarına devam eden Erdoğan, 1983 yılında kurulan Refah Partisi ile siyasete geri döndü. 1983 - Aynı yıl ilk kızı Esra Erdoğan dünyaya gözlerini açtı. Havada yeni bir başlangıcın ümidi belirdi. 1985 - 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi oldu. 1985 - Aynı yıl kızı Sümeyye Erdoğan dünyaya geldi. 1985 - İstanbul İl Başkanlığı görevi esnasında siyasi partiler için model olacak yeni bir örgütsel yapı geliştirdi. 1988 - Sevinçler arka arkaya geldiği gibi, hüzünler de arka arkaya geliyordu. Ve o hüzünlerin en acılarından biri 1988 yılında yaşandı. Babası Ahmet Erdoğan dünya hayatına veda etti. 1989 - 1989'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Partisi adına rekor oy almasına rağmen şaibeli sandık sonuçlarıyla seçimi kaybetti. 1991 - 1991 yılında İstanbul'dan milletvekili adayı oldu ve kazandı. Ancak tercihli oy sistemi nedeniyle mazbatası geri alınan Erdoğan, milletvekilliğinden ayrıldı. 27 Mart 1994 - 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 40 yaşında Türkiye'nin en büyük şehrini yönetmeye başladı. 1995 - Başta çöp, su ve hava kirliliği gibi yüzlerce sorunla yaşanması imkânsız hale gelen İstanbul'un problemlerini kısa sürede çözdü. 1995 - Erdoğan, yaptığı hizmetlerle İstanbul halkının gözünde gerçek bir kahramana dönüştü. 12 Aralık 1997 - 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiirden dolayı hapis cezasına mahkûm edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi. 24 Mart 1999 - 24 Mart 1999'da Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi cezaevine giderken, arkasındaki binlerce kişiden oluşan konvoyun sessiz çığlığı tüm Türkiye'de yankılandı. O çığlık "bu şarkı burada bitmez" diyordu. 24 Temmuz 1999 - 24 Temmuz 1999 tarihinde cezaevinden çıktı. Erdemliler Hareketi olarak arkadaşları ile başlattığı siyasi oluşum, 14 Ağustos 2001'de AK Parti olarak tescillendi.

2001 - "AK Parti Milletin kendisidir" diyerek arkadaşlarıyla birlikte tüm Anadolu'da AK yürüyüşlere başladı. Gittiği her ilde coşkuyla karşılandı, her yerde bayram havası yaşandı. 2002 - 3 Kasım 2002 erken seçim kararı öncesi, Türkiye'nin en güçlü partisinin genel başkanı olan Erdoğan'ın, bir son dakika kararıyla, seçime girmesi yasaklandı. 2002 - Karar sonrası yaptığı konuşmasında, "Bu benim şahsi hikâyem olmaktan çıkmıştır. Artık bu hikaye milletimizin hak arama mücadelesidir." diyerek milletin yüreğindeki koru alevlendirdi. 3 Kasım 2002 - 3 Kasım 2002'de AK Parti "Anadolu ihtilali" yaparak tek başına iktidar oldu. 9 Mart 2003 - Erdoğan, 9 Mart 2003'te Siirt milletvekili yenileme seçimine katıldı ve oyların % 85'ini alarak meclise girdi. 15 Mart 2003 - Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2003'te, 49 yaşında, 59. Hükümetin başbakanı olarak görevi devraldı. 28 Mart 2004 - 2004 yerel seçimleri bu inancın tescili gibiydi. AK Parti yeni bir zafer daha kazandı. 2005 - İhracat rekorlar kırdı. Türk lirasından 6 sıfır atıldı. Enflasyon ve faizler tek haneye düştü. IMF'ye borcumuz kalmadı. Kişi başı milli gelir 10 bin doları geçti. Zarar eden devlet bankaları kar eder hale geldi. 2006 - Türkiye'yi karış karış gezdi. 5 kıtada 93 ülkeye 309 kez giderek Türkiye'nin sesini dört bir yana duyurdu. Bayrağımızı gururla dalgalandırdı. 2007 - Recep Tayyip Erdoğan, yolunda kararlılıkla yürümeye devam ederken, önüne yeni engeller çıkmaya devam etti. 22 Temmuz 2007 - "Durmak yok, yola devam" diyerek tekrar milletin sinesine döndü. 21 Ekim 2007 - 21 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanı'nı milletin seçmesi için halkoylamasına gitti. Ve yine milletin dediği oldu. 2008 - İstikrar ve güven üzerine kurduğu Yeni Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözmeye devam etti. Yıllardır çözülemeyen ve adeta kangrene dönen sorunlara korkmadan neşteri vurdu. 2008 - Başta başörtüsü özgürlüğü olmak üzere, demokratik kazanımlardan rahatsız olan vesayet odakları harekete geçti ve Ak Parti'ye kapatma davası açtı. 2008 - Zorluklar karşısında hak bildiği yolda zerre kıpırdamadı, geri adım atmadı. İradenin en sağlam halini herkese gösterdi. 29 Ocak 2009 - 29 Ocak 2009 Davos'ta söylenen one minute Türkiye'nin vicdanının, adaletinin büyüklüğünün tüm dünyada yankılanmasıydı.

2010 - 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nden ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişiklerine ilişkin halkoylamasından da zaferle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin yönünü yeni ufuklara doğru çevirdi. 12 Haziran 2011 - 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçime, 2023 hedefiyle giren Erdoğan, oyların yüzde 49,8'ini alarak her iki kişiden birinin tercihi oldu. 2011 - Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının zirveye çıktığı bu dönemde, Başbakan Erdoğan da artık büyük bir dünya lideriydi.

7 Ekim 2011 - 7 Ekim 2011'de annesi Tenzile hanım, fani hayatı, ebedi hayata bağlayarak ölümsüzlüğe yol almıştı. 2012 - Nitekim Yeni Türkiye'nin Yolculuğunu akamete uğratmak isteyenlerin niyeti, 7 Şubat 2012 MİT kriziyle ilk sinyalini verdi. 30 Mart 2014 - 2013 yılında yaşayan gezi olayları, 17 ve 25 Aralık darbe teşebbüsleri, Erdoğan'ın liderliğinde 30 Mart 2014 Yerel Seçimleriyle bertaraf edildi. 2014 - Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat öyküsüyle, yaptığı eserler iç içe geçti. Bu yüzden sadece kendi hikayesinin değil, aynı zamanda Türkiye'nin kahramanı oldu. 10 Ağustos 2014 - Halkın oyları ile Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Ve Recep Tayyip Erdoğan 2014'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu sonrası 2 Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos 2014 tarihinden sonra AK Parti Genel Merkezi'ne ilk kez geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından AK Parti'ye 979 gün sonra üyelik formunu imzalayarak yeniden üye oldu ve partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017'de AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Yabancı ülke büyükelçileri de localardan izledi. Salonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerin coşkusu vardı. Recep Tayyip Erdoğan bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak ülkesine hizmet etmeye devam etmektedir.