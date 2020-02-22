Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Yalova tepkisi

22 Şubat 2020 Cumartesi17:38 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:51

Başkan Erdoğan, İzmir’de Kınık Belediyesi'ni ziyaretinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1.5 saatten 40 dakikaya düşürdük. Zamanla yarışıyoruz. Büyüklerimiz vakit nakittir demiş. Vakti nakde dönüştürmek için bu yatırımları yapıyoruz. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitine göre Yalova'ya hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li yönetimce talan edildi. 1 tane CHP'li yetkili açıklama yapıp özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında her şeyden bahsediyor. Ama yoldaşlarının kurduğu rüşvet çiftliğinden bahsetmiyor. Bunlar kendilerine rant peşindeler."