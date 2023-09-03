Başkan Yıldırım, Boğaz'da 2400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen Challenge İstanbul yarışması ilgi gördü.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da yarışmacı olarak katıldığı organizasyon renkli anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım, bin sporcunun yarıştığı 2400 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasındaki parkuru 29 dakikada tamamladı.

Yarışmanın çok heyecanlı ve keyifli olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Çok güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Bütün katılan sporcu arkadaşlarımıza, gençlerimize başarılar dilerim. Daha önce de Boğaz'da yüzmüş birisi olarak 2400 metrelik bu parkurda yarışmak benim için heyecan verici" dedi.

Bin sporcu bugün çocuklar gibi şendik!



Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen Challenge İstanbul yarışmasına katıldık.



Kanlıca-Anadolu Hisarı arasındaki 2400 metrelik parkuru yüzerek geçmek heyecan vericiydi.... pic.twitter.com/b5dTSjUgre — İsmet Yıldırım (@ismetyildirimtr) September 3, 2023

Küçüksu İskelesi'nden parkuru bitirerek çıkan Başkan Yıldırım, 'etabın çok güzel ve keyifli geçtiğini' ifade etti.