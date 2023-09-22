İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1722
  • EURO
    28,9316
  • ALTIN
    1681.84
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Yıldırım müjdeyi verdi: Ümraniye'ye 25 yeni okul
Güncel

Başkan Yıldırım müjdeyi verdi: Ümraniye'ye 25 yeni okul

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye 25 yeni okulun inşa edileceğini duyurdu.

22 Eylül 2023 Cuma 22:12 - Güncelleme:
Başkan Yıldırım müjdeyi verdi: Ümraniye'ye 25 yeni okul
ABONE OL

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 25 yeni okulun yapılacağını açıkladı.

Şu ana kadar ilçeye 4 okul kazandırdıklarını 4 okul için de çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Yıldırım "toplamda 20-25 okula ihtiyacımız var, tüm arsalarımız tamam, Milli Eğitim Bakanımıza arz edeceğiz ve hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

TÜM ARSALAR TAMAM

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlemen Necmettin Öztürk İlkokulu'nun açılış töreninde konuşan Başkan Yıldırım "Ümraniye çok büyüdü, 750 bin nüfus oldu. Ben doğduğumda 50-60 haneydi burası. Şimdi 750 bin nüfus. Şu anda devam eden 2 tane daha okulumuz var. Yine hayır sahipleriyle, bununla beraber 4 tane yapmış olduk. 2 tane daha, protokolü devam eden bir 4 okul var. Onları da inşallah başlatacağız. 20-25 tane Ümraniye'mizde acilen okul ihtiyacımız var. İnşallah arsalarımızı, Sayın Bakanımıza da arz edeceğiz. Arsalarımızın hepsi tamam onları hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah 30-35 kişilik sınıflarımızla 125 bine yakın öğrencisi olan Ümraniye'mizde okul ihtiyacını böylece halletmiş olacağız" dedi.

  • Ümraniye Belediye Başkanı
  • okul
  • İsmet Yıldırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.