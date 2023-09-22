Başkan Yıldırım müjdeyi verdi: Ümraniye'ye 25 yeni okul

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 25 yeni okulun yapılacağını açıkladı.

Şu ana kadar ilçeye 4 okul kazandırdıklarını 4 okul için de çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Yıldırım "toplamda 20-25 okula ihtiyacımız var, tüm arsalarımız tamam, Milli Eğitim Bakanımıza arz edeceğiz ve hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

TÜM ARSALAR TAMAM

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlemen Necmettin Öztürk İlkokulu'nun açılış töreninde konuşan Başkan Yıldırım "Ümraniye çok büyüdü, 750 bin nüfus oldu. Ben doğduğumda 50-60 haneydi burası. Şimdi 750 bin nüfus. Şu anda devam eden 2 tane daha okulumuz var. Yine hayır sahipleriyle, bununla beraber 4 tane yapmış olduk. 2 tane daha, protokolü devam eden bir 4 okul var. Onları da inşallah başlatacağız. 20-25 tane Ümraniye'mizde acilen okul ihtiyacımız var. İnşallah arsalarımızı, Sayın Bakanımıza da arz edeceğiz. Arsalarımızın hepsi tamam onları hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah 30-35 kişilik sınıflarımızla 125 bine yakın öğrencisi olan Ümraniye'mizde okul ihtiyacını böylece halletmiş olacağız" dedi.