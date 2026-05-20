Başkandan tepki çeken söylem! CHP'li belediyeden işçi kıyımı

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube üyeleri, 38 kişinin haksız şekilde işten çıkarıldığı gerekçesiyle CHP'li Bakırköy Belediyesi önünde protesto düzenledi. Seçim döneminde belediye için sahada çalıştıklarını belirten Şube Başkanı Doğan, 'Siz haktan, hukuktan ve ekonomik sıkıntılardan bahsedeceksiniz ama buradaki yönettiğiniz belediyeniz de başkanınız da işçileri fazlalık olarak görecek.' diye konuştu.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan sendika üyeleri, "Bakırköy işçisi yalnız değildir", "İşçiler boyun eğmiyor mücadeleye devam ediyor" yazılı pankartlar açtı.

Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, burada yaptığı basın açıklamasında, son dönemde belediyelerde emekçilere yönelik baskılar olduğunu belirtti.

Bakırköy Belediyesinde de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Doğan, işçilerin haksızlığa uğradığını, işlerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Seçim döneminde belediye için sahada çalıştıklarını belirten Doğan, "Biz, Belediye Başkanı için seçim zamanı kapı kapı gezdik. Sizler emek vermeden tepeden buraya indiniz." dedi.

Türk-İş 1. Bölge Başkanı Faki Erdal da belediyenin işçileri fazlalık olarak göremeyeceğini dile getirdi.

Ekonomik sıkıntı ve emek vurgusu yapanların belediyede çalışan işçileri mağdur ettiğini kaydeden Erdal, "Siz haktan, hukuktan ve ekonomik sıkıntılardan bahsedeceksiniz ama buradaki yönettiğiniz belediyeniz de başkanınız da işçileri fazlalık olarak görecek." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup bir süre slogan attı.

  • belediye iş sendikası
  • işten çıkarma
  • emek savunusu

