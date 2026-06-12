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  • Başkanın adıyla dolandıran çete adliyede! Vatandaşın merhametini sömürdüler
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Başkanın adıyla dolandıran çete adliyede! Vatandaşın merhametini sömürdüler

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp 'ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi' vaadiyle vatandaşları 310 bin lira dolandıran 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Başkanın adıyla dolandıran çete adliyede! Vatandaşın merhametini sömürdüler
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp "ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını" söyleyerek vatandaşlardan "yardım" adı altında para talep edildiği belirlenmiş, bu yöntemle 4 kişiden 310 bin lira alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 10 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştı.

  • samsun
  • büyükşehir belediye başkanı
  • dolandırıcılık
  • mağdur

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