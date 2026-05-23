Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi.

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

"Mutlak Butlan" kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür bey görüşeceğini ifade etti ama görüşmedi" dedi.

Kılıçdaroğlu, tabandan gelen eleştirilere yönelik ise "Bizim parti kültürümüzde, hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANLIK YAZISI TBMM'YE GÖNDERİLDİ

