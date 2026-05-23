İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi! Kılıçdaroğlu resmen koltuğa oturdu
Güncel

Başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi! Kılıçdaroğlu resmen koltuğa oturdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi! Kılıçdaroğlu resmen koltuğa oturdu
ABONE OL

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi.

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

"Mutlak Butlan" kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür bey görüşeceğini ifade etti ama görüşmedi" dedi.

Kılıçdaroğlu, tabandan gelen eleştirilere yönelik ise "Bizim parti kültürümüzde, hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANLIK YAZISI TBMM'YE GÖNDERİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.