İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8899
  • EURO
    37,7514
  • ALTIN
    2743.28
  • BIST100
    9982.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkanlık ''Suriyeli'' iddiasını yalanladı: Hiçbir dayanağı yok
Güncel

Başkanlık ''Suriyeli'' iddiasını yalanladı: Hiçbir dayanağı yok

Göç İdaresi Başkanlığı, 'Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu' iddiasının gerçek dışı olduğunu ve hiçbir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 07:45 - Güncelleme:
Başkanlık ''Suriyeli'' iddiasını yalanladı: Hiçbir dayanağı yok
ABONE OL

Başkanlık, bir televizyon programında yer alan Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyondur. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ise bunların 6,5 milyonu Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşların sayıları ve Başkanlığımız tarafından açıklanan sayılar ortadayken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır."

  • Göç İdaresi Başkanlığı
  • Suriyeli
  • yabancı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.