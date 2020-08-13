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  • Başkan Erdoğan AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor
Güncel

Başkan Erdoğan AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında açıklama yapıyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:48
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir. 

- Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır.

- Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi.

- Bu parti milletin desteğini hedefleyerek kuruldu ve başarıyla bugünlere kadar geldi.

- Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi siyasi bir yapı bulunmuyor

- AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir

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