Başkan Erdoğan AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:48

- Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir.

- Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır.

- Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi.

- Bu parti milletin desteğini hedefleyerek kuruldu ve başarıyla bugünlere kadar geldi.

- Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi siyasi bir yapı bulunmuyor

- AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir