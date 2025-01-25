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Güncel

Başkasına benzetildiği için bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da, bir kişinin başkasına benzetilerek öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Başkasına benzetildiği için bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde önceki gün, Suriye uyruklu şüpheliler, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişiye benzettikleri Veysel Şirin'i (27) darbedip bıçakladı. Şirin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde 3 kişi tarafından Veysel Şirin'in darbedildiği ve bıçaklandığı anlar yer alıyor.

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