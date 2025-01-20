İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,583
  • EURO
    36,7249
  • ALTIN
    3093.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkasının evine ait tapu bilgilerini paylaştı! Yargıtay cezayı onadı
Güncel

Başkasının evine ait tapu bilgilerini paylaştı! Yargıtay cezayı onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının evine ait ada ve parsel numarasını paylaşan kişiye 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Başkasının evine ait tapu bilgilerini paylaştı! Yargıtay cezayı onadı
ABONE OL

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan H.S, sosyal medya hesabından başkasının evine ait ada ve parsel numarasının sorgu ekran görüntüsünü paylaştı, söz konusu evin "rüşvet malı" olduğu iddiasında bulundu, ev sahibi hakkında rencide edici ifadeler kullandı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine H.S. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "hakaret" suçlarından kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, sanığa "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, paylaşılan bilgilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde düzenlenen ve hukuken korunan kişisel veri kapsamına girmediği, tapu bilgilerinin herkes tarafından kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesinin mümkün olduğu gerekçesiyle ise diğer suçlamadan beraatine karar verdi.

İstinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, söz konusu bilgileri "hukuken korunan kişisel veri" kapsamında değerlendirerek, sanık hakkında "hakaret" suçundan verilen cezayı kaldırdı ve sanığa, daha ağır ceza gerektiren "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanık, suçun unsurlarının oluşmadığı ve ceza miktarının fazla olduğunu ileri sürerek kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesince verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını onadı. Dairenin kararında, toplanan deliller kapsamında sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit bulunduğu belirtilerek, mahkumiyet hükmünün hukuka uygun olduğu ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.