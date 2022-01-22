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Başkent kara teslim oldu!

Ankara'da sabah saatlerinden kendini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bazı ilçelerde ise sürücüler zor anlar yaşadı.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 18:49 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:49
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Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren etkili olmayan başladı. Kar özellikle Çankaya ilçesinde yoğun bir şekilde yağdı. Çankaya ilçesinde ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı Ankara'nın Kızılcahamam, Çubuk gibi ilçelerinde de etkili oldu. Kızılcahamam'da karın tadını çocuklar çıkardı. Kızılcahamamlı çocuklar yokuşlardan kayarak eğlendi. Çubuk'ta da belediye ekipleri yağan kar ile mücadele etti. İş makineleri yolları açık tutmak için uğraştı.

Öte yandan Ankara-Eskişehir yolu Polatlı-Sivrihisar arasında kayan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı öğrenildi.

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