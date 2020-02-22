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Başkentte 26 ton ''10 numara yağ'' ele geçirildi

Ankara'da, halk arasında '10 numara yağ' olarak da bilinen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi07:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 07:25

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesi Konya yolu üzerinde bir kamyonu şüphelenerek durdurdu.

Kamyonun tankerinde yapılan aramada, atık yağlardan elde edilen ve geri dönüşüm tesislerinde işlemlerden geçirilerek kamyon veya tır gibi araçlarda yakıt yerine kullanılabilen, halk arasında da "10 numara yağ" diye tabir edilen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kamyonun şoförü sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

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