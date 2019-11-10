Başkentte 3,4 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Mamak ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 13.11'de Mamak'ta 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
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