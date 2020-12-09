Başkentte acı olay: 1 yaşındaki bebek yangında hayatını kaybetti

AA 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:28

Kamil Ocak Mahallesi Yasin Caddesi'nde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek evde bulunan 3 ve 1 yaşındaki iki çocuk ile babaanneleri çıkarıldı.

Dumandan zehirlendikleri belirlenen çocuklar ve babaanne hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 1 yaşındaki Sudenaz Güngör kurtarılamadı. Babaanne ve 3 yaşındaki torunu ise hastanede tedavi altına alındı.

Apartman sakinleri, anne ve babanın evde olmadığını, çocuklara babaannenin baktığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

