  • Başkentte yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Başkentte yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangında fabrikada teknisyen olarak çalışan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 09:27
Başkentte yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti
Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangında, 2 kişi yaralı olarak hastaneye intikal ettirilirken, teknisyen olarak çalışan A.U'ya ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'nın Sincan ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sincan'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma açıldı.

Olaya ilişkin, 1 Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiği bildirildi.

Yangın sırasında üretim alanında bulunan A.U. isimli çalışanın içeride kaldığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde söz konusu kişiye ait olduğu değerlendirilen doku parçalarına ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayda F.Y. ve Y.E. isimli şahısların hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili bilirkişi eşliğinde olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemlerinin gerçekleştirildiği, klasik otopsi ile karşılaştırmalı moleküler genetik incelemelerin Adli Tıp Kurumu tarafından yürütüldüğü bildirildi. Ayrıca bilirkişi heyetince kusur tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü ve titizlikle devam ettiği ifade edildi.

