ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da sağanak yağışlara karşı alınmayan tedbirlerden dolayı yine tepkilere neden oldu.

Kentin birçok yerinde meydana gelen su baskınları ve sel olayları Ankara'da bugün de devam etti.

Mahsur kalan vatandaşlar yağmurun dinmesini beklerken, baskın sonrası suya gömülen araçlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

SON ANDA KURTARILDI!

Sel nedeniyle ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken, birçok otomobil yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle oluşan selde otomobilde mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı.