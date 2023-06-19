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Başkentte can pazarı! Araçta mahsur kalan kişi son anda kurtarıldı

Ankara'da bir anda bastıran sağanak yağış ve dolu kentte, sel felaketine neden oldu. Su dolan yolda aracında mahsur kalan kişi de son anda kurtarıldı. Vatandaşlar da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tedbirsizliklerinden dolayı büyük tepki gösterdi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Başkentte can pazarı! Araçta mahsur kalan kişi son anda kurtarıldı
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da sağanak yağışlara karşı alınmayan tedbirlerden dolayı yine tepkilere neden oldu.

Kentin birçok yerinde meydana gelen su baskınları ve sel olayları Ankara'da bugün de devam etti.

Mahsur kalan vatandaşlar yağmurun dinmesini beklerken, baskın sonrası suya gömülen araçlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

SON ANDA KURTARILDI!

Sel nedeniyle ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken, birçok otomobil yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle oluşan selde otomobilde mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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