Güncel

Başkentte 'Çirkinler'e operasyon! Haraç çetesi çökertildi

Ankara'da esnaftan haraç isteyen Çirkinler suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin esnaf ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları çektikleri görüntüleri korkutma amaçlı olarak paylaştıkları öğrenildi.

Zanlıların olayda kullandığı silahları ise metruk bir arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında toplam 4 ayrı olaya karışan 5 suç örgütü üyesi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

  • ankara
  • suç örgütü
  • çirkinler
  • operasyon

