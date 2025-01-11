İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkentte fuhuş operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Başkentte fuhuş operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Başkentte fuhuş operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent genelindeki 2 eğlence mekanı ve 3 otele yönelik çalışma kapsamında işletmelerin sahipleri, müdürleri ve çalışanları olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı ve mekanlarda arama yapıldı.

İfadeleri alınan 20 mağdur kadının, çaresizlikten fuhşa mecbur bırakıldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Bahse konu işletmeler, Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince mühürlendi.

  • fuhuş operasyonu
  • ankara
  • 13 gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.