Başkentte fuhuş operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı.



Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent genelindeki 2 eğlence mekanı ve 3 otele yönelik çalışma kapsamında işletmelerin sahipleri, müdürleri ve çalışanları olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı ve mekanlarda arama yapıldı.

İfadeleri alınan 20 mağdur kadının, çaresizlikten fuhşa mecbur bırakıldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Bahse konu işletmeler, Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince mühürlendi.