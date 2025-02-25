İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4514
  • EURO
    38,3099
  • ALTIN
    3402.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkentte gaz zehirlenmesi! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Başkentte gaz zehirlenmesi! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

AA25 Şubat 2025 Salı 20:07 - Güncelleme:
Başkentte gaz zehirlenmesi! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan Ayşe Aktaş (72) ile eşi Halim Aktaş (74) ve 43 yaşındaki oğulları Hakan Aktaş'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Savcılıktan alınan izinle eve giren polis ekibi, 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Cesetler morga kaldırıldı.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen Başkent Gaz ekipleri binada inceleme yaptı.

Doğal gaz kaçağı tespit edilen binanın sakinleri tahliye edildi ve bina mühürlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.