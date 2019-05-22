Başkentte inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

İzmir-1 Caddesi'ndeki bir binanın tadilatı için kurulan inşaat iskelesi aniden çöktü.

Bu sırada caddede yürüyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.

Enkaz altında kalan olup olmadığını tespit etmek için itfaiye ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpeklerle arama yaptı.