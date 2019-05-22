Başkentte inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi nedeniyle yolda yürüyen 2 kişi hafif yaralandı.
- AA
İzmir-1 Caddesi'ndeki bir binanın tadilatı için kurulan inşaat iskelesi aniden çöktü.
Bu sırada caddede yürüyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.
Enkaz altında kalan olup olmadığını tespit etmek için itfaiye ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpeklerle arama yaptı.
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