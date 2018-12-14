Başkentte kaçak parfüm operasyonu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bir firmanın deposunda yurda kaçak yollardan sokulan ürünlerin olduğunu tespit eden Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adresi mercek altına aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, yaklaşık 10 bin kaçak ürünün olduğu depoya baskın düzenledi.

Operasyonda kaçak parfüm, puro, sigara, elektronik sigara ve yedek parçaları ile cinsel içerikli haplar ele geçirildi.

Firma yetkilisi ile 3 çalışanı gözaltına alınırken, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.