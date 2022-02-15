Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı

IHA 15 Şubat 2022 Salı 12:13 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 12:13

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 7-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9 milyon 60 bini dolmak olmak üzere toplam 9 milyon 276 bin 800 makaron, 4 bin 720 adet cinsel içerikli hap, 2 bin 176 litre sahte alkollü içki, bin 917 paket kaçak sigara, 920 adet puro, 680 adet vitamin hapı, 215 adet elektronik-muhtelif eşya, 33 kilogram tütün, bir adet kompresör ve bir adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.