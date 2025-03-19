Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu

<p>Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/19/37384885.jpg'/><p>Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/19/37384884.jpg'/><p>Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ise yollarda tedbir aldığı görüldü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/19/37384889.jpg'/>