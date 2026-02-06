Başkentte milyonluk ilaç ticareti ifşa oldu: Tutuklamalar var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla elde ettikleri ve satışı özel izinle yapılan kalp-damar, astım, tansiyon, mide ve nörolojik ilaçları piyasaya sürerek halk sağlığını tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İcra edilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların Çankaya'daki adreslerinde yapılan aramalarda 15 milyon lira değerinde 55 bin 724 adet çeşitli tıbbi ilaç ile yurt dışında üretimi gerçekleştirilen 43 bin 680 adet uyuşturucu etkenli narkotik ecza ilacı olmak üzere toplam 99 bin 404 adet hap ele geçirildi.