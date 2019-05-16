Başkentte organize sanayi bölgesinde yangın çıktı

Başkentte İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobil lastiği deposunda çıkan ve 3 dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomobil lastiği deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve 3 dükkana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Çok sayıda itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.