21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0467
  • 6,7713
  • 250.091
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkentte organize sanayi bölgesinde yangın çıktı

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobil lastiği deposunda çıkan ve 3 dükkana sıçrayan yangın söndürüldü

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkentte İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobil lastiği deposunda çıkan ve 3 dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  
 
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomobil lastiği deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Kısa sürede büyüyen ve 3 dükkana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
 
Çok sayıda itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın fazla büyümeden söndürüldü.
 
Yangında, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Siyanür dehşetinde yeni detay

Siyanür dehşetinde yeni detay

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

Ankara'da kokutan yangın

Ankara'da kokutan yangın

40 bin kişiyi dolandıran 'Phantom' yakalandı

40 bin kişiyi dolandıran 'Phantom' yakalandı

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
 

POPÜLER HABERLER

New York´ta helikopter nehre düştü

New York´ta helikopter nehre düştü

Ordu'da heyelan

Ordu'da heyelan

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Rekor fiyata satıldı

Rekor fiyata satıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA