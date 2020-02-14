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Başkent'te PKK'ya operasyon: 10 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma14:06 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:06

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin etkisi azalan örgüte yeni elemanlar kazandırmak için uğraştığı tespit edildi. DGH içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin çok sayıda sahte hesap açarak sosyal medya üzerinden örgüt adına propaganda yaptıkları, bir kısmının okudukları üniversitelerde propaganda ve ajitasyon faaliyetleri içerisinde yer aldıkları belirlendi. Şüphelilerin piknik ve gezi adı altında örgütlendikleri ve örgüte sempatizan kazandırma faaliyetlerine katıldıkları tespit edildi. Başsavcılıkla koordineli olarak düğmeye basan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyalleri irtibatların deşifre edilmesi için TEM, İstihbarat ve Siber birimlerinden oluşan özel ekipler inceliyor.

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