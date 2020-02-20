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Başkentte sahte içki operasyonu

Ankara'nın Sincan ilçesinde sahte içki yapımında kullanmak için üretilen 4 bin litre etil alkol ve bin litre metil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Şubat 2020 Perşembe07:35 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 07:35

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesindeki bir depoda sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu depoya düzenlenen baskında 4 bin litre etil ve bin litre metil alkol ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

Depoda yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları düzenekler vasıtasıyla metil alkolü damıtarak etil alkole çevirdikleri tespit edilirken, sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

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