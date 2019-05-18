Başkentte sigara denetmeni uyuşturucu satarken yakalandı
Başkentte polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle takibe aldıkları sigara denetmenini suçüstü yakaladı.
- AA
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, istihbari çalışmalar kapsamında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde sigara denetmeni olarak çalışan Kansu Ş'nin 70 ED 389 plakalı otomobille uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.
Polis ekiplerince fiziki takibe alınan Kansu Ş, Demetevler Mahallesi'nde bir kişiye uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Zanlının üst aramasında, bir miktar skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
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