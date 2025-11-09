İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
Güncel

Başkentte silahlı kavga

Ankara'da, gece saatlerinde bir eğlence mekanının önünde motosikletli şahıs tarafından tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

9 Kasım 2025 Pazar 07:53
Başkentte silahlı kavga
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ne motosikletle gelen şüpheli, henüz belirlenemeyen nedenle bir eğlence mekanının önünde bulunan kişiye tabancayla ateş etti.

Şüpheli, olay yerinde 10'u aşkın el ateş ederek motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

