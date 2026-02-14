Korkutan olay, Sincan Yenikent'te ana arter üzerinde bulunan boş alana dökülen hafriyat malzemelerinin yağış sonrası kimyasal reaksiyona girmesiyle ortaya çıktı.

Bölge sakinleri, yoğun koku ve duman nedeniyle endişe duyduklarını belirterek yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak numune topladı.

Alınan numunelerin laboratuvar ortamında inceleneceği, sonuçlara göre gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi. Vatandaşlar, hafriyat dökümünün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sorumluluk alanında bulunan bölgede yapıldığını ileri sürerek, denetim eksikliğine tepki gösterdi. Özellikle oluşan gazın zararlı olabileceği ihtimali nedeniyle sağlık açısından risk oluştuğu kaydedildi.

"DÖKÜLEN KAÇAK MALZEME AKTİF OLMAYA BAŞLADI"

Kamu emeklisi vatandaş Selçuk Öz, kaçak atıkların yağmurun yağmasıyla birlikte reaksiyona girdiğini iddia ederek, "Demir dökümhanesinden geldiğini düşündüğüm atığı, yaklaşık 10-12 gündür gözlemiyordum. Fakat ilgimi çeken kötü bir şey oldu. Dün yoldan gelirken yağmurun yağması ile beraber buradaki dökülen kaçak malzeme aktif olmaya başladı. Duman ve çok pis bir koku yaymaya başladı. Durumdan şüphelendim. Bunun üzerine 112'yi aradım. 112'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağladılar. AFAD ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Zehirli olduğunu düşünerek, durumun hem çevre hem insan sağlığı açısından sıkıntılı olabileceğini düşünerek 112 ekiplerini aradım. Gelip inceleme ve gaz ölçümleri yaptılar. Herhangi bir sıkıntılı durum olmadığını söylüyorlar. Ama etrafa yayılan berbat bir koku var. Tarif edilmeyecek düzeydeki ağır bir koku bu" şeklinde konuştu.

"BURADA DENETİM YAPILMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kaçak atıkları ABB'nin denetlemesi gerektiğini belirten Öz, "Yağmurun etkisiyle kirlenen su, direkt ormana ve dere yataklarına kadar ulaşıyor. Burada denetimin yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü kaçak döküm. ABB ilgileniyorsa eğer, gereğini yapmasını talep ediyorum. ABB'ye durumu iletmedim ama sonuçta onların alanı, onların görmesi gerekirdi. Benden önce onlar görmeliydi diye düşünüyorum" diye konuştu.

"BURASI ABB'YE AİT BİR BÖLGE"

Köyüne giderken yol kenarındaki hafriyat atıklarını gören ve pis kokudan yaklaşamadığını ifade eden vatandaş Hakan Deniz ise, "Köyüme giderken yolun kenarında bu atıkları gördüm. Aşırı derecede koku var. Burası Ayaş- Beypazarı yolu üzerinde. Ana yol üzerinde sanayi atığının buraya atılması bölge sakinleri olarak gerçekten bizi derinden üzdü. Yağmur yağmak üzere. Derelerden su akıyor. Bu atık, suya karışarak insanlarımızın sağlığını etkiliyor. Burası ABB'ye ait bir bölge. ABB yetkilileri derhal buraya müdahale etmeli. Sağlık açısından tehlike arz ediyor. Şu an ben kokudan burada duramıyorum. Nefesimi kesti gerçekten" ifadelerini kullandı.