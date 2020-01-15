Başkentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon

AA 15.01.2020 17:44 - Güncelleme: 15.01.2020 17:44

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında, M.Ş'nin yazılı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

İstasyon Mahallesi'nde alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, M.Ş'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.K, C.Y, A.A, T.K. ve N.G'yi de suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemelerde 18 deri kitap ile İbranice yazılı eserler ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.