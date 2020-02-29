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Güncel

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi13:26 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:26

Alınan bilgiye göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A'nın tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A, K.A, İ.Ç, F.D. ve M.D'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda çeşitli dönemlere ait 150 tarihi obje, 470 sikke, 3 madeni heykel ve erkek figürünün yer aldığı bez dokuma ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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