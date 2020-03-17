AA 17 Mart 2020 Salı 09:33 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:33

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Aramalarda 9 kilo 500 gram eroin, 5 bin 300 uyuşturucu hap ve 26 gram toz kokain ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 1900 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU SATIYORDU



Operasyon sonrası çalışmalarını sürdüren ekipler, özel üniversitede öğrenci oldukları ve uyuşturucu sattı tespit edilen başka bir grubu takibe aldı.

4 zanlının adreslerinde yapılan aramada 3 kilogram marihuana, 2 tabanca, çok sayıda mermi, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 440 lira ile 200 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen E.S.Ü ve C.D tutuklandı.

E.S.Ü'nün babası ve kız kardeşinin terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı belirtildi.