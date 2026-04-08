8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
  • Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Başkentte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 41'i tutuklandı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 13:27
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin 29 Mart-4 Nisan arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 107 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 37 kilo 201 gram esrar, 25 bin 785 sentetik ecza, 652 gram kokain, 206 gram bonzai, 201 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 4 tabanca, 82 fişek ile 238 bin 725 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı.

