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Başkentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor: 22 tutuklama

Ankara'da, Kurban Bayramı öncesi otomobil ve tırlar ile kente uyuşturucu sokmaya çalışan 37 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Operasyonlarda 152 kilo esrar, 20 kilo eroin ele geçirildi.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 10:01 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 10:01
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği belirlenen şüphelilere yönelik 15 ayrı operasyon yapıldı. Polisin uzun süren takibi sonucu tespit edilen TIR ve otomobiller, kentin farklı giriş noktalarında durduruldu. Narkotik köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, araçların lastiklerinin içine gizlenmiş toplam 152 kilo esrar, 20 kilo eroin, 3 tabanca ve 28 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Kente uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 13'ü de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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