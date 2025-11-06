İSTANBUL 20°C / 15°C
Güncel

Başkonsoloslar Konferansı başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın ev sahipliğinde, ilk kez düzenlenen Başkonsoloslar Konferansı'nın başladığını bildirdi.

Başkonsoloslar Konferansı başladı
Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferansla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmayı ve gelecek döneme dair hedeflerimizi belirlemeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Paylaşımında, "Yurt dışındaki Türk toplumuna birlikte hizmet verdiğimiz Bakanlıklarımız ve paydaş kurumlarımızla bir araya gelerek hizmetlerimizin tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz." ifadesini kullanan Fidan; ekonomi, kamu diplomasisi, kültür, yurt dışı tanıtım, eğitim, göç ve bilişim gibi alanlarda düzenlenecek bölgesel ve tematik oturumlarla Başkonsoloslukları doğrudan ilgilendiren konuların istişare edileceğini belirtti.

Hakan Fidan, "Konferansımızın devletimize, milletimize ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

