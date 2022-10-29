Bugüne kadar milletçe atlattığımız nice felaketler bizi geleceğe doğru daha temkinli ve kararlı olmaya yöneltti.

HESAP SORULAN TÜRKİYE'DEN HESAP SORAN TÜRKİYE KONUMUNA

Ülkemizi her masada söz sahibi yapan atılımlar, geçmişte hesap sorulan Türkiye'den hesap soran Türkiye konumuna taşıdı.

FABRİKASI MARSHALL YARDIMLARI KİSVESİ ALTINDA ENGELLEN ŞAKİR ZÜMRE

Kendi kadim medeniyetimizin ışığı altında ülkemizi daima ileriye taşıyacak yeni projelere adım atarken bu uğurda savaş veren ve savunma sanayi alanında açtığı fabrikası, Marshall yardımları kisvesi altında Amerika tarafından engellenerek soba fabrikasına çevrilen Şakir Zümre'yi,

Bize düşen aslımızı, geçmişimizi, ecdadımızı unutmadan bu yolda ilerlemektir diyen ve darağacına giderken bile milletinin ebedi saadetini arzulayan Menderes'i,

"BÜTÜN EMELİM TÜRK GENÇLİĞİNİN KANATLANMASINI GÖRMEKTİR"

'Bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir, İcap ederse sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat uğrunda satmaya hazırım.' Diyen Nuri Demirağ'ı ve ismini saymakla bitiremeyeceğimiz nice şahsiyetleri rahmetle anıyoruz.

AHDE VEFAMIZI GÖSTERMEK İÇİN BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI

Onların yarım kalan hikâyelerini tamamlamak ve ahde vefamızı göstermek için başlasın Türkiye Yüzyılı.