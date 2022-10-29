Bugüne kadar milletçe atlattığımız nice felaketler bizi geleceğe doğru daha temkinli ve kararlı olmaya yöneltti.
Ülkemizi her masada söz sahibi yapan atılımlar, geçmişte hesap sorulan Türkiye'den hesap soran Türkiye konumuna taşıdı.
Kendi kadim medeniyetimizin ışığı altında ülkemizi daima ileriye taşıyacak yeni projelere adım atarken bu uğurda savaş veren ve savunma sanayi alanında açtığı fabrikası, Marshall yardımları kisvesi altında Amerika tarafından engellenerek soba fabrikasına çevrilen Şakir Zümre'yi,
Bize düşen aslımızı, geçmişimizi, ecdadımızı unutmadan bu yolda ilerlemektir diyen ve darağacına giderken bile milletinin ebedi saadetini arzulayan Menderes'i,
'Bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir, İcap ederse sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat uğrunda satmaya hazırım.' Diyen Nuri Demirağ'ı ve ismini saymakla bitiremeyeceğimiz nice şahsiyetleri rahmetle anıyoruz.
Onların yarım kalan hikâyelerini tamamlamak ve ahde vefamızı göstermek için başlasın Türkiye Yüzyılı.
Star Gazetesi