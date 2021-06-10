Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında yeni gelişme

DHA 10 Haziran 2021 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:56

Nişantaşı'nda N.N.A. ve Y.F adlı kadınlar saldırdığı iddia edilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.