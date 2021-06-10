Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında yeni gelişme
Nişantaşı'nda N.N.A. ve Y.F adlı kadınlar saldırdığı iddia edilen Eray Çakın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'aşağılama' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DHA10 Haziran 2021 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:56
Nişantaşı'nda N.N.A. ve Y.F adlı kadınlar saldırdığı iddia edilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.