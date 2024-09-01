İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başörtülü diye havuza almadılar! İstanbul Valiliği soruşturma başlattı
Güncel

Başörtülü diye havuza almadılar! İstanbul Valiliği soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna alınmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA1 Eylül 2024 Pazar 11:34 - Güncelleme:
Başörtülü diye havuza almadılar! İstanbul Valiliği soruşturma başlattı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.