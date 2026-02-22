İSTANBUL 6°C / 4°C
  Başörtülü kadını hedef almıştı! Sahte savcı hakkında karar verildi
Güncel

Başörtülü kadını hedef almıştı! Sahte savcı hakkında karar verildi

İETT otobüsüne köpeğiyle binen kadın, uyarıda bulunan başörtülü yolcuya “Hava almayan beynine hava sokarım” diyerek hakaret etti. ‘Savcıyım' diyen şüphelinin, adalet meslek yüksekokulunu terk ettiği ortaya çıktı. Sahte savcı tutuklandı.

22 Şubat 2026 Pazar 15:51
Toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım, polis benim emrimde' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, hali hazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlenmişti. Öte yandan, şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmişti. Şüpheli Y.S., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şahıs, 'tutuklama' talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

