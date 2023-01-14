Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan, Beşiktaş'ta sokak röportajı yaparken hakarete uğradı. "Kış ayında yaz meyveleri" başlıklı bir haber için çalışma yaptığı sırada, bir kadının kendisine "Kafanı biraz aç, hava alsın. Belli ki sende oksijen yok. Beynine oksijen gitsin" sözleri büyük tepki çekti.

MAHKEMEDEN HAKARET EDEN KİŞİ HAKKINDA KARAR

Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan Aylin A, ifadesinin alınmasının ardından "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan hakkında adli kontrol tedbiri talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Hakimlik, Aylin A'nın haftada bir ikametine en yakın karakola giderek imza atması şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

MERYEM NAS'TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan, Ülke TV ekranlarında yaşananlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

NAS: BIKTIK BU DURUMDAN

Mercan açıklamasında, 'Defalarca kadınlara yapılan saldırıları gördük, okuduk, dinledik, izledik. Bizler başörtülü kadınlar olarak yeterince isyanımızı dile getiriyoruz. Bıktık bu durumdan. Elini, dilini çekmiyorlar bizim başörtümüzden. Üstelik başörtüsünün bu kadar konuşulduğu bir dönemde başörtü yasasının Meclis'e girebilecek kadar ilerlediği Türkiye döneminde nasıl bir cesaret ki başörtüsüne dil uzatılıyor. Her hakareti kabul ederim ama başörtüsüne yapılan hakareti kabul etmiyorum.' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mercan'a çirkin saldırı! "Kafan hava alsın ondan sonra konuş"